مصرع أم ونجلها وإصابة زوجها في انهيار سقف غرفة منزل بالقناطر

لقيت ام ونجلها مصرعهما وأصيب زوجها فى انهيار سقف غرفة منزل بمنطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية تم نقل الجثث والمصابين الى مستشفي القناطر الخيرية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.





تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف خشبي لغرفة منزل مكون من طابق واحد بمنطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط دائرة المركز.





تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر.





وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد "منزل فلاحي"، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عاما والابن 28 عاما وإصابة الزوج 71 عاما.





من جانبه قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل.





وأوضح أن العقار قديم جدا ومبنى بالطوب اللبن "فلاحي" وأن كامل عرشه بالعروق الخشب وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التى كان يتواجد بها الأب والأم والابن ما أسفر عن وفاة الأم والابن وإصابة الأب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.





وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية أن المنزل بالكامل لم ينهار منه شئ وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الاسرة فقط هى من انهارت وجارى فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وإمكانية إصدار قرار هدم من عدمه.





من ناحية اخري تخلص مريض نفسيا من حياته بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث قام بشنق نفسه في حجرة نومه لمروره بحالة نفسية سيئة ونوبة اكتئاب حاد.





وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة سبب وفاة المريض النفسي والتصريح بالدفن الجثة.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا، بشنق موظف نفسه في حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر.





وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "ش. ح. ع" 43 سنة موظف بالصحة غير متزوج ويعاني من مرض نفسي وعانى من حالة اكتئاب حاد خلال الفترة الأخيرة وقام شنق نفسه في حبل غسيل بحجرة نومه في منزله واكتشفت أسرته وفاته.