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حوادث

ضبط 7017 كيلو سكر تمويني داخل مصنع قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

السبت 30/يناير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنع لتعبئة السكر الحر وبداخله كميات كبيرة من السكر التمويني قبل بيعها فى السوق للاستفادة على من فارق الأسعار تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مصنع لعبئة السكر الحر وبداخله كميات كبيرة من السكر التمويني.

وعلى الفور قامت حملة أمنية وتمكنت من ضبط (7,17 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل شكائر) والمخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، قدرت بـ 60945 جنيها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وفي سياق آخر، عاين فريق من النيابة العامة، موقع حريق الأقطان المحترق بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتبين من المعاينة أن المصنع مقام على مساحة 500 متر ومكون من طابقين وأن النار التهمت جميع الأقطان وماكينات التنظيف المتواجدة بالدور الأرضي دون خسائر في الأرواح.

من جانبه كشف إيهاب مهدي نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة أن خسائر مصنع الأقطان قدرت بمليوني جنيه مشيرا إلى أن الحريق استمر 3 ساعات متواصلة حتى تمكنت قوات الحماية المدنية مع حي غرب شبرا الخيمة من إخماده والسيطرة عليه.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في مصنع أقطان بحى غرب شبرا الخيمة حيث التهمت النار محتويات المصنع دون إصابات أو خسائر بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لكشف غموض الحريق.

رجحت المعاينة أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي وقد تم تشكيل لجنة لمعاينة المصنع وتراخيصه مع طلب تحريات المباحث. 

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع تصنيع أقطان بحارة ناصر زكي بشرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بعد الدفع بسيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماد النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.
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