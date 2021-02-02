محافظ القليوبية يتفقد تطوير شارع أحمد عرابي ورفع كفاءة مجزر شبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع شفط مياه الصرف نتيجه كسر ماسورة الصرف الصحي لأحد الشوارع الفرعية بشارع أحمد عرابي، ووجه المحافظ بسرعة إصلاح الكسر الموجود بماسورة الصرف ، ورفع المياه الناتجة عن هذا الكسر وسرعة الإفادة بشأنها، موجها باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسبب في هذا الكسر.









كما تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيصبح محورا مروريا مهما، مما سيقضي علي الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة، خصوصا بعد الانتهاء من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

واشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.





ووجه "الهجان" الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.





كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة المسند تنفيذه لجهاز تعمير القاهرة الكبرى ، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التسليم الإنشائي خلال شهر مارس المقبل، ثم يتم توريد المعدات والتجهيزات ، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف. وأكد المحافظ خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.





ووجه الهجان الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر ويأتي هذا من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا .





واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع الأتربة والرتش بأسفل الطريق الدائري بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطن.