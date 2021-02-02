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محافظات

رفع 1000 طن مخلفات بالطريق الدائري في حملة بالقليوبية.. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:12 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لرفع  جميع المخلفات أعلى الكوبري الدائرى، بمنطقة مسطرد، طريق ترعة الإسماعيلية. 


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى إن الحملة أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات قدرت بحوالى 1000 طن وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للمشاركين فى الحملة. 

وأشار رئيس الحى إلى أنه تم تشجير المنطقة وإعادة أعمال الدهانات والإنارة استكمالا لرفع كفاءه الطريق بالكامل حيث إنه يعتبر محور حيوى ومدخل ومخرج بين محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية.

من ناحية أخرى واصلت الأجهزة المحلية بالحى أعمال تطهير وتعقيم داخل مبنى الحى ومواقف السيارات وعدد من المنشآت الأخرى وذلك فى إطار حرص اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين.

وقال رئيس الحى إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المنشآت ذات الكثافات والتى تقوم بخدمه المواطنين وكذا دور العبادة كما تم تطهير مبنى سنترال بهتيم وسوق اسكو وموقف اسكو ومركز شباب اسكو ومكتب تموين بهتيم ومدرسة اسكو الابتدائية.

وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها حى شرق شبرا الخيمة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، استهلها بتفقد  موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة  لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.

وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
رفع 1000 طن مخلفات بالطريق الدائري في حملة بالقليوبية.. صور
رفع 1000 طن مخلفات بالطريق الدائري في حملة بالقليوبية.. صور
رفع 1000 طن مخلفات بالطريق الدائري في حملة بالقليوبية.. صور
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