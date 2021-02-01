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محافظات

محافظ القليوبية خلال تفقده المشروعات التنموية بطوخ: حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ حيث قام المحافظ بجولة ميدانية بمدينة طوخ تفقد خلالها عددا من المشروعات.

وبدأ الهجان الجولة بتفقد محطة معالجة نامول بطاقة 10 آلاف م3/يوم بتكلفة 142 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى ديسمب 2021، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت والتي تخدم 5 قرى وهم نامول وسنهرة وخلوة سنهرة وكفر حسن ودندنا بالإضافة إلى العزب المجاورة.

كما تفقد الهجان توسعات محطة معالجة صرف صحي امياي والتي تم تسليم موقع الأرض الخاصة بها منذ فترة قريبة، بطاقة 10 ألف م3 في اليوم بتكلفة 150 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى يونيو 2021 وتخدم 3 قرى وهم امياي والعمار وكفر العمار والعزب المجاورة.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل  وذلك من خلال غرفه التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السيرـ حيث تبلغ مساحة المحطة الوسيطة بطوخ  حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية  400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترعة البرشومية (طول 13.600م2 تخدم 17 ألف فدان بتكلفة 42 مليون جنيه).

جدير بالذكر أن وزارة الري تقوم بتبطين وتأهيل ترع بطول 410 كيلومتر طولي في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، إذ يساهم هذا المشروع فى توفير المياه وسرعة وصولها للمنتفعين، كما يوفر نفقات الصيانة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 15٪ من المستهدف في المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية، كما تم حصر كل الترع التي تحتاج إلى تأهيل وجار تدبير الاعتمادات المالية لها فى المرحلة الثانية.
محافظ القليوبية خلال تفقده المشروعات التنموية بطوخ: حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور
محافظ القليوبية خلال تفقده المشروعات التنموية بطوخ: حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور
محافظ القليوبية خلال تفقده المشروعات التنموية بطوخ: حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور
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