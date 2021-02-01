مصادرة عربة كارو تلقي مخلفات في شوارع شبرا الخيمة.. صور



وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق إنه أثناء قيام مسئولى الحى بجولة تفقدية تمكنوا من ضبط عربة كارو تقوم بأعمال النبش وتفريغ الأكياس من محتوياتها وتشويه المظهر العام بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.



وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهه كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الأمر الذى يعمل على انهاك الاجهزه التنفيذيه لأداء أعمالها فى أعمال النظافة.



من ناحية أخرى قامت الأجهزة المحلية التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بمتابعة انضباط العمل في كل الإدارات الخدمية وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم المرور على الوحدة المحلية بأسنيت وكذالك الوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب والوحدة البيطرية بقرية كفر علي شرف الدين.



كما تم رصد بعض المخالفات أثناء المتابعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.





وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات المرور على كل المصالح والإدارات الخدمية بالمركز والمدينة مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وحسن استقبال ومعاملة أهالينا المواطنين وانهاء مصالحهم وخدماتها فى سهولة ويسر طبقا للقانون دون وساطة أو محسوبية إطلاقا.





من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع ياتى فى اطار أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وناشدت شركة المياه، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



فى سياق متصل أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني فوري، لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأشار مجاهد إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وإدخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال.

