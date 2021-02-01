اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.







وناشدت شركة المياه، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية اخرى أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني فوري، لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.





وأشار مجاهد إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وإدخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال.





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول قراءتي والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي (125) وتليفون محمول وواتس آب على الرقم (01200288880) لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع يأتى فى اطار أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.