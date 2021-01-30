يربط طريق شبرا الحر بالإقليمى.. شاهد | تفاصيل تطوير محور أحمد عرابي بشبرا الخيمة

بدأت محافظة القليوبية فى أعمال تطوير شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وربطها بشبكة الطرق القومية.

















من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، تتم من قبل المحافظة وبإشراف من الهيئة العامة للطرق والكباري.









وأشار المحافظ إلى أهمية تطوير محور أحمد عرابي، حيث يعد من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل إلى حوالى٣ كم ٢ تقريبا، مؤكدا أنه سيتم تطوير الشارع بالكامل وربطه مع طريق شبرا بنها الحر، كما سيتم تغطية الترعة البولاقية التي تقع في بداية الطريق بموازاة الطريق الدائري وسيتم استغلال جزء منها في توسعة الطريق.









وأكد أن أعمال التطوير ستبدأ من أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم٢ بتكلفة 60 مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية واعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، كما تشمل أعمال التطوير تشجير الجزيرة الوسطى وزراعة النخيل بها لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري.









كما أكد مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على عدة قطاعات على التوالي، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.









وأضاف محافظ القليوبية أنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء فى تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أى تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يؤدى إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مرورًا بمحور روض الفرج الى مناطق غرب القاهرة وما يليها.









وأوضح الهجان أنه وجه الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع جميع شركات المرافق لتذليل جميع المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها، مشيدًا بما قامت به الهيئة من البدء الفوري فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدًا لبدء الأعمال.