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محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة بنها

السبت 30/يناير/2021 - 02:01 ص
اليوم قطع الكهرباء
اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة كهرباء القليوبية اليوم نقل كابلات الكهرباء لوحة توزيع التجارة الجديدة وعليه يتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بنطاق مدينة بنها اليوم السبت. 

وجاءت أبرز المناطق امتداد شارع كلية التجارة والحقوق وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 12صباحا ومنطقة مقابر أتريب وعزبة المربع من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا ومنطقة الاثار وعمارات محمد مصطفى من الساعة 11صباحا حتى 1 ظهرا. 

من جانبها أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار. 

وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه. وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة مناشدة المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.
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