بسبب غسيل الشبكات.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة التاسعه مساء غدا الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وقالت الشركة في بيان لها ان الانقطاع ياتى فى اطار أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
من ناحية اخرى ٔعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني فوري، لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأشار مجاهد إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وإدخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول قراءتي والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي (125) وتليفون محمول وواتس آب على الرقم (01200288880) لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.