شدّد على سرعة الإنجاز.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى القناطر المركزي

وكان محافظ القليوبية قد اجرى تفقدية لأعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها ، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الكورنيش، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري .





واكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على الأعمدة الديكورية ، مشددا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت.



كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع ، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 ومداخل الشوارع .