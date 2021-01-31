شدّد على سرعة الإنجاز.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى القناطر المركزي

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المستشفيات وذلك فى إطار حرص المحافظة على الإهتمام بالقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى التخصصات النادرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.
وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة.
وقال المحافظ إنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات الطبية والأجهزة، وجار متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.
كما شملت الجولة تفقد المحافظ مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.
وشدد الهجان خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.
وكان محافظ القليوبية قد اجرى تفقدية لأعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها ، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الكورنيش، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري .
واكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على الأعمدة الديكورية ، مشددا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت.
كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع ، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 ومداخل الشوارع .
ووجه المحافظ أيضا بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.