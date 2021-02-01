الهجان يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام محافظة القليوبية.. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة، حيث اشتملت أعمال التطوير على إنشاء طابق جديد يكون به الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة، مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة الـ GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات، لتقوم برصد كل مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أو القرى.





وقال المحافظ إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، وتستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بحيث يتم ربطها مع المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.







وشدد المحافظ على ضروة الانتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، ومراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية.



كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب سرعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكل الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.