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محافظات

وجه بمراعاة الجانب الجمالي.. محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات في بنها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ، حيث قام المحافظ بجولة ميدانية بمدينة بنها تفقد خلالها عددا من المشروعات.

وبدأ الهجان الجولة بتفقد قطعة أرض بجوار نفق شعراوي على مساحة 3700 متر مربع، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة Mot التابعة لهيئة السكة الحديد لاستغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات لخدمة أبناء المدينة، حيث تتسم الأرض بموقع جغرافي متميز يصلح لإقامة مشروعات استثمارية عليها، إضافة إلى أنها تعد امتدادا لممشى النيل.
 
وتابع المحافظ الجولة بتفقد سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين.

وقد وجه بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار المظهرالحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.
 
كما قام المحافظ بمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30 نوفمبر القادم وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة،  ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد شارع فريد ندا ووجه بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من رصف الجزيرة الوسطى، والتشجير للبدء في رصف الطريق.
 
وتابع المحافظ الجولة بمستشفى بنها التعليمي وأطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات، وفى نهاية الجولة شدد على سرعة تشغيل قسم الطوارئ بالمستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى بها عدد من الجراحات متعددة ونادرة، تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، كما تم تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر، مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 الى 138 سريرا.
وجه بمراعاة الجانب الجمالي.. محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات في بنها
وجه بمراعاة الجانب الجمالي.. محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات في بنها
وجه بمراعاة الجانب الجمالي.. محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات في بنها
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