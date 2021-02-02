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أخبار العالم

بعد قرار بايدن بالإيقاف.. تعليق إماراتي جديد بشأن صفقة طائرات إف - 35

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:48 ص
طائرات إف - 35
طائرات إف - 35
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محمود نوفل
أعرب الدبلوماسي الإماراتي يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، عن ثقته التامة فى إنهاء صفقة بيع طائرات إف-35 إلى بلده بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء للولايات المتحدة.

وفي منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن أفاد العتيبة قائلا : فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة الشكلية وستتم الصفقة".

وأضاف السفير الإماراتي قائلا: ما زال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة وأنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب، إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد من الأدوات.

وكانت الإمارات ابرمت في آخر يوم للرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة اتفاقات لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار ولكن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قررت وقف تنفيذ بعض مبيعات الأسلحة المرتقبة إلى حلفاء للولايات المتحدة مؤقتا بهدف مراجعتها.
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