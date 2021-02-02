حدث استثنائي.. نداء من رئيس البرلمان العربي بشأن المرأة العربية

ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجهود العظيمة للمرأة العربية على كافة المستويات، والتي استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات مما أهَّلها لتتبوأ مختلف المناصب على المستويات الوطنية والعربية والدولية، فضلًا عن جهودها النوعية التي جعلتها شريكًا أساسيًا للرجل فى بناء وتقدم المجتمع.





وشدَّد رئيس البرلمان العربي، بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يتم الاحتفال به في الأول من فبراير من كل عام، على أن الاحتفال بيوم المرأة العربية هذا العام يعد حدثًا استثنائيًا، خاصة أنه يأتي في وقت تقوم فيه المرأة العربية بدور محوري في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة.





وأضاف أن المرأة العربية تأتي في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة لاسيما وأن الغالبية العظمى من كوادر الأطباء والتمريض هم من النساء والفتيات، في الوقت ذاته الذي تتحمل فيه المرأة العربية أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية شديدة ضاعفت منها جائحة كورونا، وهو ما يجعل منها مصدرًا للفخر والاعتزاز، ونموذجًا ملهمًا للتضحية والعطاء غير المحدود.





في هذا السياق، دعا رئيس البرلمان العربي كافة المؤسسات المعنية في الدول العربية إلى مساندة ودعم المرأة العربية والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية على المرأة والفتاة بسبب هذه الجائحة، فضلًا عن ضرورة وضع خطط وبرامج تكون موجهة خصيصًا للنهوض بالمرأة العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وضمان وحماية جميع حقوقها.



