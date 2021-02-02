التشيك تفرض قيودا جديدة على الوافدين من الدول التي يتفشى بها "كورونا"

فرضت التشيك، اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة على القادمين من الدول التي تعاني من تفشي واسع لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بدءا من 5 فبراير الجاري.





وذكر راديو "براغ الدولي" أن التشيك أضافت فئة جديدة باللون الأحمر الغامق للبلدان "عالية الخطورة"، والتي يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير، مضيفا أنه بدءا من الجمعة سيتم مطالبة الوافدين من تلك البلاد بتقديم نتيجة سلبية لاختبار الفيروس والخضوع لعزل لمدة 5 أيام على الأقل فور وصولهم قبل الخضوع لاختبار آخر، كما سُيلزمون بارتداء قناع طبي من نوع "FFP2" في الأماكن العامة لخمسة أيام أخرى.



