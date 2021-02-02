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أخبار العالم

التشيك تفرض قيودا جديدة على الوافدين من الدول التي يتفشى بها "كورونا"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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أ ش أ
 فرضت التشيك، اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة على القادمين من الدول التي تعاني من تفشي واسع لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بدءا من 5 فبراير الجاري.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن التشيك أضافت فئة جديدة باللون الأحمر الغامق للبلدان "عالية الخطورة"، والتي يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير، مضيفا أنه بدءا من الجمعة سيتم مطالبة الوافدين من تلك البلاد بتقديم نتيجة سلبية لاختبار الفيروس والخضوع لعزل لمدة 5 أيام على الأقل فور وصولهم قبل الخضوع لاختبار آخر، كما سُيلزمون بارتداء قناع طبي من نوع "FFP2" في الأماكن العامة لخمسة أيام أخرى. 

وتضم البلدان المصنفة باللون الأحمر الغامق هي: سلوفاكيا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال ودول البلطيق وسلوفينيا وأيرلندا، وصنفت التشيك البلدان في خريطة سفر بألوان الأخضر والبرتقالي والأحمر والأحمر الغامق؛ للدلالة على مستوى تفشي الفيروس بها. 
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