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تعليم

التعليم : نخطط لـ إقامة أولمبياد في العلوم والفنون والآداب والرياضة للطلاب على غرار المسابقات العالمية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تخطط خلال الخمس سنوات القادمة ، لـ إقامة اولمبياد في العلوم والفنون والاداب والرياضة ، وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات world skills competition

وعلم موقع صدى البلد  ، أنه وفقا لما تخططه الوزارة ، فسيتم عقد هذه الاولمبياد لجميع الطلاب المصريين بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية بالداخل ، وكذلك على الوافدين من الدول العربية والافريقية ، والطلاب المصريين الدارسين في المدارس المصرية الموجودة في الخارج ، وعلى طلاب البعثة التعليمية بالسودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.

وكانت قد نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الأخيرة، في إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، والذي تقدم للمشاركة فيه إلكترونيا منذ إطلاقه وحتى الآن أكثر من 28 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس مناسب جدا للظروف الحالية التي تمر بها البلد بسبب فيروس كورونا، ولا يوجد به أي مخالفة للإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، لأنه ليس به أي فرصة للاحتكاكات أو التزاحم ، فكل طالب من الممكن أن يمارس اختبارات المشروع بمفرده ويرفع كفاءته البدنية بشكل منفصل، ويمكن أن يمارس اختباراته في البيت أو في النادي وليس شرطا أن يكون في المدرسة.

وأضافت: "في النهاية سننظم حفل ختام للإعلان عن الفائزين والحاصلين على مراكز متقدمة تشجيعا لهم على استمرار ممارسة الرياضة، ويستمر  هذا المشروع حتى بداية شهر أبريل".

وتابعت: "قسمنا المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس لـ 4 مراحل: المرحلة الأولى مدتها 15 يوما وستكون أونلاين على الموقع الخاص بالمشروع لمدة أسبوعين بأسبقية التسجيل سيستوعب 100 ألف طالب، وسنختار من بينهم المتميزين".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد ذلك كل طلبة المدارس المستهدفون سينفذون المشروع في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، وكل طالب سيكون له الاختبارات الخاصة به التي تناسب مرحلته العمرية.
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