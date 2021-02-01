«التعليم» تحسم جدل شكاوى تعيينات المعلمين بخطاب رسمي للمديريات





ويرغب العاملون في إعادة التعيين على وظيفة معلم طبقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020، ‏إلا أن المديريات التعليمية رفضت إعادة تعيينهم بمبرر أنهم حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.





‏ومن جانبها، ‏حرصت وزارة التربية والتعليم، على الرد على هذه الشكاوي من خلال مخاطبة مديريات التربية والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية، حيث شددت الوزارة في هذا الخطاب الرسمي على السادة المختصين في كل مديرية ، باعتبار فترة التعاقد التي نتج عن آثارها ‏العمل بوظيفة دائمة فترة خدمة ‏للعامل.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بناءً على ذلك، يجوز للعامل الحاصل على مؤهل عالي تربوي مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوي أثناء فترة التعاقد التقدم بإعادة التعيين في وظيفة معلم.





وشددت الوزارة على أنه يشترط فقط في هذه الحالة، استيفاء كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة في القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 مؤكدا أن ذلك ونعمل على رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.