ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.









تلقى العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 5 أطنان ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



