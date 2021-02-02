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تعليم

زراعة المنوفية تنظم ورش عمل إرشادية للطلاب أون لاين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:22 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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مروة فاضل
نظمت أسرة صناع الحياة بكلية الزراعة جامعة المنوفية مجموعة من الورش الإرشادية التوعوية للطلاب أون لاين عبر تطبيق Zoom لثلاثة أيام، والتي تناولت موضوعات هامة تفيد الطلاب والطالبات في مجالات زراعية مختلفة.

وتناولت الفاعليات ورشة عمل بعنوان "زراعولوچى" حاضر فيها المدرب بسام سامي وتناولت الكيفية التي يدار بها الوقت وعمل جدول زمني للمذاكرة استعدادًا لفترة الامتحانات، وورشة أخرى حول "الهيدروبونيك" تحدث فيها المهندس الزراعي أحمد جابر صيام عن الزراعة المائية والأدوات المستخدمة فيها والمحاليل المضافة للنباتات.

كما تناولت الفعاليات ورشة عمل بعنوان" لاند سكيب" حاضر فيها المهندس عبد الجواد محمد وتناول فيها معنى اللاند سكيب والصفات الواجب توافرها لتحقيق الهدف منه وفريق العمل من المهندسين بالمجالات المختلفة لإتمام عمل واحد مشترك. 

كما شملت الفعاليات الحديث حول الجودة تحدث فيها المهندس أحمد نقيب عن مصطلحات الجودة ومعالجة المشكلات ووضع المعايير المناسبة لإقامة مشروعات حاصلة على الجودة. كما تحدثت الدكتور إسراء عيد عن التحاليل الطبية ودبلومة التحاليل والمصطلحات المتداولة في هذا المجال، كما تناولت الفاعليات مناقشة متطلبات سوق العمل للمدرب عبد الله حافظ والذي تحدث عن إحتياجات السوق وكيفية البدء في مشروع جديد والمهارات المطلوبة لسوق العمل. 

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتورة إلهام غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة سمر شعير رائد الأسرة ومقرر الأسرة المهندس أحمد جمال، تنظم ورش عمل إرشادية للطلاب أون لاين.


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