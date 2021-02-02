محافظ أسيوط: تحرير 1610 محاضر تموينية خلال حملات اليوم الواحد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط وتحرير 1610 محضر تمويني متنوع خلال حملات اليوم الواحد التموينية التي يتم شنها دوريًا بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز.





ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الخدمية المختلفة لتقديم خدمات أفضل ومنع أي تجاوزات قد تحدث وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحق المواطنين.





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وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ترأس حملة تموينية مكبرة على بعض المراكز والأحياء بمشاركة مسئولي المراكز والأحياء ونوابهم والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين ورؤساء الوحدات القروية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق مؤكدًا على استمرار شن الحملات التموينية والشاملة على مختلف القطاعات بصفة دورية ومفاجئة.



