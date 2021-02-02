دعارة مقابل المال.. ضبط سيدة تدير صفحة تروج للرذيلة على فيسبوك





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية ، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية ، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما أمكن ضبط ( عدد هاتف محمول خاصة بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .



