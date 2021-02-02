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رئيس الكونغو لـ السيسي: أرغب في إنشاء نسخة من العاصمة الإدارية في بلادي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:42 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي
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هاني حسين
قال فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، إنه سيتوجه غدا لجولة سياحية في مصر، مضيفا:" سوف أزور العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أود أن أنشئ نسخة منها في بلادي".

وأضاف فيليكس تشيسيكيدي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي اليوم ، :"  عاصمة الكونغو الديمقراطية ثلثها مأهول بالسكان ونعمل على إيجاد حل للزيادة السكانية في بلادي".

وتابع فيليكس تشيسيكيدي:"  سوف نزور الأهرامات التي تعتبر مفخرة لإفريقيا كلها، ونحن نرحب بالدور التنموي للشركة المصرية في بلادنا".

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس تشيسيكيدي في مصر، معربًا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.

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