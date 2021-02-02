سوريا .. جرحى في انفجار جديد بريف حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار جديد ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشرقي.





وقال المرصد في بيان له، إن عبوة ناسفة انفجرت بعد أن وُضٍعت بسيارة في منطقة الصناعة على أطراف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.





وكان المرصد السوري أعلن، الأحد، عن وقوع انفجار عنيف في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بالقرب من الحدود مع تركيا شمالي حلب.





وقال المرصد، إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المركز الثقافي ضمن المدينة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.





وأشار المرصد، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم سيدتان وطفلتان.