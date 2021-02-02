من الهروب إلى التنمر في السينما ثم عوض ربنا .. من هي رجوات منصور؟

من هي تلك الفتاة التي رضي الله عنها برغم كل ما واجهته من صعاب حتى استغلها البعض لكونها دميمة الوجهة "غير جميلة" لتقوم بأداء بعض الأدوار الثانوية في السينما المصرية كنوع من الكوميديا.





كان صناع السينما في هذه الأيام دائما ما يحتاجون إلى فتاة لا تتمتع بقدر من الجمال حسب متطلبات بعض الأدوار وكان هنا حظ "رجوات منصور" فكان ميسرا لحد ما وشاركت في أكثر من 14 عملا سينمائيا منها مملكة النساء، وفيلم تحيا الرجالة، وليلة الدخلة وغيرها من الافلام.





أصل حكاية وتاريخ رجوات:

رجوات منصور، ممثلة مصرية، ولدت عام 1914، من عائلة غنية في ايوان، بأسوان، تزوج جميع أشقائها ما عدا هى، فقررت الذهاب إلى القاهرة، لعيش حياة أفضل، وعملت «رجوات» في إحدى المحلات، وشاهدها أحد المخرجين وعرض عليها التمثيل في فيلم «ليلة الدخلة»، بدور «سوسو»، خطيبة إسماعيل يس، في عام 1950، فوافقت ومن هنا بدأت حياتها في التمثيل، ومثلت 14 فيلمًا.





وبعدها تلقت الكثير من الانتقادات والسخرية بسبب ملامحها التي بعيدة كل البعد عن الجمال، قررت الاعتزال وعدم التمثيل مرة أخرى، ولكن قبل اعتزالها تمكنت من إثبات أن الجمال ليس جمال الشكل وإنما جمال الروح.





تعرف على جمال شخصيتها:

فكان يسكن بجوار «رجوات» شيخ يعيش هو وأشقاؤه الثمانية ووالدته العجوز وكانت رجوات تساعد أمه في تربية أولادها.





وكان الشيخ متزوجا من امرأة أرملة، ولديها أربعة أبناء، وكان يساعدها في تربيتهم، وبعدها ماتت زوجته، فاقترحت والدته أن يتزوج من رجوات، فوافق وكذلك أيضا رجوات.





وبعدها توفت والدة الشيخ، ومن بعدها هو، لتكرس رجوات حياتها في تربية أشقاء الشيخ الثمانية وأبناء زوجته الأربعة، وربّت تلك السيدة العظيمة 12 يتيمًا حتى تخرجوا في أعلى المناصب.





ماتت وهي ساجدة؟

قرر كل فرد ممن ربتهم استضافتها عنده لمدة شهر حتى طلبت منهم الذهاب للحج، ووافقوا، وذهبوا وهناك تاهت منهم، وظلوا يبحثون عنها حتى وجدوها متوفية وهي ساجدة في الحرم، ودفنت هناك، فليت يرزقنا الله بمثل تلك الخاتمة المنعمة.



