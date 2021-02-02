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أخبار البلد

برقية تهنئة من رئيس البرلمان الكوري لــ مجلس الشيوخ

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:13 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
التقى سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك بزيارة مجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس . 

وخلال  اللقاء سلم السفير الكوري، برقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب موجهة من بارك بيونج سيوج رئيس البرلمان الكوري.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز وتعميق التعاون البرلماني الثنائي بين البلدين. 

كما توجه السفير الكوري بالتهنئة إلى المستشار عبد الوهاب ، على تعيينه أول رئيس لمجلس الشيوخ في عهد حكومة الرئيس السيسي.

وأعرب السفير هونج عن أمله في أن يقوم المستشار عبد الوهاب ، بصفته رئيس مجلس الشيوخ ، بدور حيوي في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. 
 
ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن امتنانه لزيارة السفير الكوري وأمله في تعميق العلاقات المتبادلة بما في ذلك التعاون البرلماني بين البلدين. 

وشدد هونج على أهمية التعاون البرلماني الثنائي ، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان المصري إلى كوريا في ديسمبر 2018 . وأعرب عن أمله في أن يقوم  المستشار عبد الوهاب بزيارة كوريا في المستقبل. 

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن استعداده لزيارة كوريا مشيرا إلى أن مصر ترحب بزيارة رئيس البرلمان الكوري لمصر في المستقبل.

وطالب هونج مجلسي الشيوخ والنواب المصريين بدعم الشركات الكورية العاملة في مصر. 
وأكد رئيس المجلس على نجاح الشركات الكورية العاملة في مصر وسعيها لتوسيع وجودها، كما أعرب عن أمله في تشجيع المزيد من الشركات الكورية للقدوم إلى مصر ولا سيما في ظل التجارب الناجحة للشركات الكورية.
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