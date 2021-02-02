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فن

رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا برسالة.. والجمهور: ولا كده نافع ولا كده نافع

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت الاعلامية رضوى الشربينى رسالة لـ متابعية عبر وقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "".

ونشر رضوى تدوينة وكتبت " يا تختفي وتنبسط...يا تتفشخر وتتحسد ". 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : 

 اقسم بالله هي الحقيقه الصعبه اللي قفلت ابواب السعادة علي الكثير.

- والله حتى لو استخبيتى رشقين رشقين وبتتحسدى.

حضرتك ولا كده نافع ولا كده نافع.


يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا: "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول". 

وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".

يا تختفي وتنبسط...يا تتفشخر وتتحسد

تم النشر بواسطة ‏‎Radwa El Sherbiny‎‏ في الثلاثاء، ٢ فبراير ٢٠٢١
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