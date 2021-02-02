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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن التنسيق مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بدء التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة "العربية" إن خارجية الاتحاد تنسق مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي.

وكانت تقارير أفادت بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي وعودة واشنطن للانضمام إليه بدأت بالفعل قبل وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.

إلى ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M" في محطة نطنز النووية المبنية تحت الأرض.

وأكدت الوكالة أن إيران بذلك تواصل انتهاكها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الوكالة، أن إيران كانت تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم بمحطة نطنز الننوية تحت الأرض، مشيرة إلى أن طهران أبلغتها بالفعل في ديسمبر الماضي، بأنها تخطط لاستخدام 3 من أجهزة الطرد المركزي في المحطة.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران أوشكت على الانتهاء من تركيب المجموعة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نطنز وتستعد للبدء في تركيب مجموعة رابعة.
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