ستيفن جاكسون يعلن اعتناقه الإسلام بعد اعتزاله كرة السلة

أعلن نجم كرة السلة الأمريكي، ستيفن جاكسون، إسلامه خلال فيديو نشره على صفحته من داخل مسجد في مدينة فلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية.





ونشر اللاعب المتقاعد منذ ستة أعوام، عدة تغريدات عبر "تويتر" توضح رحلته التي قادته الى إتخاذ قرار إعتناق الدين الإسلامي.







قال اللاعب، البالغ 42 عاما، إنه بحث كثيرا في حياته عن طريقة صحيحة للعيش في سلام، حتى توصل الى الإسلام.







ووصف اللاعب يوم إشهاره للإسلام بأنه "أسعد أيام حياته".







وأضاف اللاعب، إذا كان الدفاع عن الحق والعدل والقيم المجتمعية ليست من إهتمام الحكومات والرئيس، فسأحاول أنا أن أقوم بذلك من أجل إحداث تغيير للأفضل.







وأوضح إمام مسجد بن عثيمين في مدينة فلادلفيا إن جاكسون كان كثير التردد على المسجد خلال فترته الأخيرة قبل أن يصرّح عن رغبته في اعتناق الإسلام.







وعاش اللاعب فترته الأخيرة في حالة وصفها ب "الحزينة" بعد مقتل صديق طفولته "جورج فلويد" العام الماضي، على يد بعض رجال الأمن، الأمر الذي تسبب في إندلاع تظاهرات إستمرت أيام في شوارع مدن مختلفة بالولايات المتحدة.







وعلقت بعض الصحف الأمريكية على خطوة جاكسون، مشيرة إلى أنها اتباع لخطى الأسطورة الأمريكي فرديناند جونيور، والذي عُرف بعد ذلك باسم كريم عبدالجبار، بعدما اعتنق الإسلام عام 1968 قبل دخوله الدوري الأمريكي.







واعتزال جاكسون اللعب في عام 2015، بعد أربعة عشر عاما في الدوري الأمريكي لكرة السلة، حصل خلالها على العديد من البطولات.











