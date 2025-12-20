قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في واشنطن | نشر آلاف الوثائق والصور من قضية إبستين.. وجدل بشأن ترامب
أوروبا تتراجع.. 90 مليار يورو قرض لـ أوكرانيا دون المساس بالأموال الروسية
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات بتزود الكحة وأخرى بتهديها فورًا.. علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
الجو هيقلب.. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
وفاة سمية الألفي.. ابنة محافظة الشرقية ومسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
برلمان

برلماني: أي مسار لا يراعي مصلحة الشعب السوداني مرفوض

ناصر الضوي ، عضو مجلس الشيوخ
ناصر الضوي ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ ، أن زيارة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان إلي القاهرة ،جاءت في توقيت صعب ، في ظل الأوضاع الجارية في السودان.

 وتابع قائلاً: أن الزيارة تأتي في ظل تحديات إقليمية متسارعة تستدعي أعلى درجات التنسيق والتشاور.


وأضاف" الضوي " في تصريحات صحفية له اليوم ، أن العلاقات بين مصر والسودات تاريخية ، مشيراً أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق البرهان بعث برسائل هامة هو الخطوط الحمراء التي تضعهدا مصر في التعامل مع الأوضاع في السودان والرفض القاطع لمحاولات انفصالية أو إنشاء كيانات موازية. أي مسار لا يراعي مصلحة الشعب السوداني مرفوض 


وأكد " عضو الشيوخ" أن الموقف المصرى واضح وحاسم تجاه تطورات الأوضاع فى السودان،  بالتأكيد علي أن  وحدة السودان وسلامة أراضيه تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه مشيراً إلي أن الوضع في السودان يمثل تحديا مباشرا للأمن القومي المشترك بين البلدين، وأن أي مسار سياسي أو خارجي لا يضع مصلحة الشعب السوداني في مقدمة أولوياته ولا يحترم سيادة الدولة ووحدتها، هو مسار مرفوض وغير قابل للاستمرار.


ووإختتم "الضوي"  تصريحاته بالتأكيد علي  دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، ومن بينها المساعي الأمريكية لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات، يؤكد أن القاهرة تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين دعم الحلول السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على حقوقها المشروعة في حماية أمنها القومي . 

الفريق ركن عبدالفتاح البرهان مجلس الشيوخ السودان

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

