برلماني: أي مسار لا يراعي مصلحة الشعب السوداني مرفوض

أكد النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ ، أن زيارة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان إلي القاهرة ،جاءت في توقيت صعب ، في ظل الأوضاع الجارية في السودان.

وتابع قائلاً: أن الزيارة تأتي في ظل تحديات إقليمية متسارعة تستدعي أعلى درجات التنسيق والتشاور.



وأضاف" الضوي " في تصريحات صحفية له اليوم ، أن العلاقات بين مصر والسودات تاريخية ، مشيراً أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق البرهان بعث برسائل هامة هو الخطوط الحمراء التي تضعهدا مصر في التعامل مع الأوضاع في السودان والرفض القاطع لمحاولات انفصالية أو إنشاء كيانات موازية. أي مسار لا يراعي مصلحة الشعب السوداني مرفوض



وأكد " عضو الشيوخ" أن الموقف المصرى واضح وحاسم تجاه تطورات الأوضاع فى السودان، بالتأكيد علي أن وحدة السودان وسلامة أراضيه تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه مشيراً إلي أن الوضع في السودان يمثل تحديا مباشرا للأمن القومي المشترك بين البلدين، وأن أي مسار سياسي أو خارجي لا يضع مصلحة الشعب السوداني في مقدمة أولوياته ولا يحترم سيادة الدولة ووحدتها، هو مسار مرفوض وغير قابل للاستمرار.



ووإختتم "الضوي" تصريحاته بالتأكيد علي دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، ومن بينها المساعي الأمريكية لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات، يؤكد أن القاهرة تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين دعم الحلول السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على حقوقها المشروعة في حماية أمنها القومي .