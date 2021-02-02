اقتصاد القاهرة تطلق «دبلوم وماجستير» في الحوكمة ومكافحة الفساد

أطلقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة برنامج جديدًا في الدراسات العليا دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بالتعاون بين الكلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.





وأوضح الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية أن إطلاق دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد إنطلاقًا من حرص الكلية الدائم على مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات ، لا سيما على صعيد سوق العمل وتطور أداء الأجهزة والمؤسسات في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و رؤية مصر 2030 والتي من بينها تعزيز كافة الأدوات للحد من الفساد ومكافحته، وهو الأمر الذي يأتي مُكملًا للجهد الذي تبذله هيئة الرقابة الإدارية وكذا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعه لها.





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وأشار إلى أن البرنامج الجديد (ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد) يأتي بالتعاون بين الكلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم في خلق الكوادر القادرة على القيام بمهام وأعمال الحوكمة، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني, وجهات إنفاذ القانون, بكفاءة وفعالية، ولذلك فإن البرنامج يُعد إضافة قوية لبرامج الكلية المتميزة.





وتابع، إن تطوير برامج الدراسات العليا في الكلية يهدف لمعاونة الدولة على تحقيق أهدافها من خلال المساهمة في بناء وتأهيل الأجيال والقيادات القادرة على الدفع نحو تعزيز النتائج الإيجابية لتحقيق استراتيجية الدولة المتمثلة في رؤية مصر 2030 وبخاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وهو الملف الذي شهد تطورًا جذريًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ضرب مثالًا وطنيًا في الرغبة الحازمة على مواجهة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله كونه يُشكل الخطر الأكبر على مستقبل التنمية في مصر.



