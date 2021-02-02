آداب القاهرة تكشف طريقة إجراء الامتحانات والوقت المحدد لها

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وطريقة وضع الأسئلة الخاصة بها .





وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر أن تكون الامتحانات بطريقة "البابل شيت" وفي حدود 20-25 جملة فقط وفي غضون أقصر وقت ممكن .





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وأوضح ، أنه سيتم التصحيح فور الانتهاء من الامتحان لضمان سرعة إعلان النتائج ليبدأ الفصل الدراسي الثاني فورًا في موعده المحدد .





ونوه "كامل" إلى فترة امتحانات الفصل الأول من المقرر أن تستغرق ما بين 3 إلى 4 أسابيع كحد أقصى .





وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد يوم 20 من شهر فبراير الجاري ، حيث يتم إجراؤها وفقًا لما تحدده الكلية ، حيث تم الاستعداد لاجراؤها بأي طريقة .





كما أن الكلية ستقبل جميع الاعذار التي يقدمها الطلاب أثناء فترة الامتحانات ، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأوضح ، أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فيتم تقديمه لكافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية .





وقد عقدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، جلستها الشهرية يوم أمس الاثنين الموافق 1من فبراير الجاري ، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021