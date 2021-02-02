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محافظ البحيرة: تستعد لبدء تطوير 4 قرى ونجع ضمن حياة كريمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:15 م
تطوير الريف
تطوير الريف
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عادل نصار
قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن تطوير القرى المصرية أمر في غاية الأهمية، مضيفا أن مبادرة الرئيس السيسي في البحيرة عبارة عن ثلاث مراحل.

وأضاف أمنة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى  والمبادرة في محافظة البحيرة نجحت بشكل مذهل ورائع للغاية.

وأكد أنه تم عمل حوار مجتمعي ومعرفة مطالب الأهالي في القرى المختلفة في المحافظة، مشيرا إلى أن كل الأمور التي تخص هذا الأمر للرئيس السيسي. 

وكشف عن الأموال المطلوبة لتحقيق تطوير للقرى وخدمات للأهالي قرى محافظة البحيرة تصل لـ 44 مليار جنيه.

وأشار إلى أننا نستعد لبدء التطوير في حوالي 4 قرى ونجع في المحافظة.

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