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أخبار العالم

فشلت في التزاماتها .. بيان شديد اللهجة لـ بريطانيا ضد روسيا بعد سجن نافالني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:18 م
روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا
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شيماء مصطفى
دعا وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب، روسيا إلى الإفراج الفوري وبدون شروط عن المعارض أليكسي نافالني الذي تم الحكم عليه، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وقال راب في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "تدعو المملكة المتحدة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "يُظهر الحكم على نافالني اليوم أن روسيا فشلت في الوفاء بالالتزامات الأساسية المتوقعة من أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي".

وكانت محكمة "سيمونوفسكي" بموسكو، قضتت اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر بحق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، واستبداله بحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للنيابة ونافالني الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة باحتجاز عدد من المحتجين خالفوا تعليمات الجهات الأمنية.

وتحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من 200 موقوف، في حين ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسل لها في الموقع أن حالات الاحتجاز نادرة ومعدودة.
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