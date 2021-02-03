حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 3 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.

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برج العذراء

عاطفيًا واجتماعيًا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

مهنيًا وماليًا: ما زال القمر في منزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبًا للخسائر.





برج الثور

عاطفيًا وعائليًا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الصمود وتحسن التصرف.

مهنيًا وصحيًا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.





برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة





برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأصدقاء أو الزملاء المخلصين.

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.





برج الجوزاء

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.

مهنيا واجتماعيا: تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم أيضا للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.





برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

عاطفيا وعائليا: الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتعامل بعدل مع الأحباب والأخوة وإذا أصريت على نصرة الحق.





برج السرطان

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا. عاطفيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.

برج الجدى

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر. مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

برج الدلو



عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك. مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك

