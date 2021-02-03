حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 3 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
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برج العذراء
عاطفيًا واجتماعيًا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.
مهنيًا وماليًا: ما زال القمر في منزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبًا للخسائر.
عاطفيًا واجتماعيًا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.
مهنيًا وماليًا: ما زال القمر في منزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبًا للخسائر.
برج الثور
عاطفيًا وعائليًا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الصمود وتحسن التصرف.
مهنيًا وصحيًا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.
عاطفيًا وعائليًا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الصمود وتحسن التصرف.
مهنيًا وصحيًا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة
مهنيا واجتماعيا: الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأصدقاء أو الزملاء المخلصين.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأصدقاء أو الزملاء المخلصين.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.
برج الجوزاء
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم أيضا للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم أيضا للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.
برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.
عاطفيا وعائليا: الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتعامل بعدل مع الأحباب والأخوة وإذا أصريت على نصرة الحق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.
عاطفيا وعائليا: الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتعامل بعدل مع الأحباب والأخوة وإذا أصريت على نصرة الحق.
برج السرطان
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
عاطفيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.
برج الجدى
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.
مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك
برج الحوت
عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة.
مهنيا وماليا: انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش.. تتغلب على المعوقات بإصرارك.
برج الحمل
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وتضع حلولا جذرية لصراعات.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.