ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 3 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
 
اقرأ أيضًا:

برج العذراء
عاطفيًا واجتماعيًا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك. 
مهنيًا وماليًا: ما زال القمر في منزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبًا للخسائر.

برج الثور
عاطفيًا وعائليًا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الصمود وتحسن التصرف.
مهنيًا وصحيًا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأصدقاء أو الزملاء المخلصين.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.

برج الجوزاء
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم أيضا للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.
عاطفيا وعائليا: الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتعامل بعدل مع الأحباب والأخوة وإذا أصريت على نصرة الحق.

برج السرطان

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
عاطفيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.

برج الجدى
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.
مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك

برج الحوت
عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة.
مهنيا وماليا: انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش.. تتغلب على المعوقات بإصرارك.

برج الحمل
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وتضع حلولا جذرية لصراعات.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اكتشف ما يخبئه لك برجك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12/10 /2020

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/1 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

الكلاب تعوى.. زوجة محمود علاء تثير الجدل بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة.. شاهد

عاوز أعتذر لـ هيدي كرم علشان وشها ورم.. أحمد زاهر عن صفعه للفنانات في «لؤلؤ»: 2 منهم حقيقي والباقي تمثيل

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أخبار التوك شو.. تحذير أحمد موسى.. وأمطار رعدية تضرب البلاد.. وقرار الطيران بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. ورد ناري من أسامة ربيع بشأن قناة السويس

نجم برشلونة السابق يرحب بـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد