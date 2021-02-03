مستشار أكاديمية ناصر العس: التدريبات العسكرية المشتركة لها مردود مهم بطمأنة المواطنين.. فيديو

أكد اللواء محمد زكي الالفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن التدريبات العسرية تأتى بمردود هام وهى طمأنة المواطن ومشاهدته على الوقع لامكانيات القوات المسلحة والقدرة على تأمين المواطن وحمايته فى الداخل والخارج.

وأضاف الألفي أن مثل هذه التدريبات المشتركة مع قوات عظمى فى العالم تثبت قدرة وقوة القوات المسلحة الكصرية في التعامل مع القوات الجوية الفرنسية والإٍستفادة من تلك الخبرات.

وإشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام ، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلًا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.





تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.