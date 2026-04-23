عبر منصة إكس.. زيلينسكي يعلن توقيع 3 وثائق أمنية كبرى مع دول في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لتقديم خبراتها العسكرية، إلى جانب بعثات تدريبية وبرمجيات متقدمة لدمج أنظمة التسليح المختلفة ضمن منظومة واحدة، مشيراً إلى إمكانية إنشاء خطوط إنتاج مشتركة للطائرات المسيّرة.

وعبر حسابه على منصة" إكس "، فقد كشف زيلينسكي عن توقيع ثلاث وثائق أمنية كبرى مع دول في الشرق الأوسط، من بينها المملكة العربية السعودية، تشمل صفقات للطائرات بدون طيار، مؤكداً أن هذه الاتفاقات ستُترجم إلى عقود متعددة مع القطاعين العام والخاص في أوكرانيا.

ولفت الرئيس الأوكراني في منشوره إلى أن تكلفة بعض الطائرات المسيّرة تتراوح بين 80 و130 ألف دولار، في مقابل وسائل اعتراض أقل تكلفة، مؤكداً أن الهدف من هذه الشراكات هو تمكين الدول من تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها.



وكانت وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الأوكرانية وقّعتا في جدة، في 27 مارس الماضي، مذكرة ترتيبات مرتبطة بالمشتريات الدفاعية، بحضور مسؤولين من الجانبين، في خطوة تؤسس لشراكات مستقبلية في المجالين العسكري والتقني.

وجاءت هذه الاتفاقية خلال زيارة زيلينسكي إلى جدة ولقائه محمد بن سلمان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية.