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أخبار البلد

لمزارعى المشمش.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
 
اولا : اهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر
-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
-استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق 


ثانيا :  التسميد
 اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان
الراية الاولي : 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم
الراية الثانية :   2ك نترات كالسيوم
الرية الثالثة :   3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان


ثالثا : برنامج الري 

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 

برنامج الري
هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10ايام  
 يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
 رابعا : برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
- مكافحة حفارات  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء
- مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة
- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.
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