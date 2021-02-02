مخزن للفيروسات.. الزراعة تحذر المواطنين من التعامل المباشر مع الخفافيش

يثير فيروس "نيباه"، مخاوف العلماء من تفشي وباء جديد بعد ظهوره فى الصين، وحتى الآن لم يظهر فى مصر، وتعد خفافيش الفاكهة وهى متواجدة بمصر مصدرًا للفيروس، ونرصد فى التقرير التالى طرق مكافحة الخفافيش حال تواجدها في أي مكان.





ناشد الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، المواطنين عدم التعامل المباشر مع الخفافيش وعند رصد أى خفاش في أى منطقة يجب إبلاغ الجمعيات الزراعية أو المجلس المحلي للمدينة .





وأشاد " أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " بدور وزارة الزراعة في مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة حتى أن مركز البحوث قام بدراسات علي الخفافيش علي الرغم من قلتها في مصر .





وأضاف "رزق" أن الخفافيش مخزن للفيروسات والأمراض نظرا لقوة جهازها المناعى ، ولكن هناك أنواع منه مفيدة لأنها تتغذى علي الحشرات وفي نفس الوقت تساعد في تلقيح النباتات





وأكد أنه لابد من التعامل مع الخفافيش بشكل أكاديمي في ظل القلق السائد بسبب فيروس كورونا ، مطالبا بضرورة الخروج ببرنامج وطني لحصر الأماكن التى ظهر فيها الخفافيش لمكافحتها والحصول علي عينات منها وتحليلها للخروج بأبحاث عالمية .