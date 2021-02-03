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حوادث

اليوم.. النقض تنظر طعون المتهمين باغتيال الشهيد هشام بركات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:02 ص
محكمة
محكمة
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محمد زهير
حددت محكمة النقض، جلستين لنظر طعنين جديدين في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ومن المقرر نظر الطعن الأول بجلسة 3 فبراير المقبل أمام دائرة الأربعاء الجنائية، كما تنظر في جلسة 13 إبريل المقبل طعنا آخر أمام دائرة الثلاثاء الجنائية وذلك في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة.
 
وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكاما بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.
 
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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