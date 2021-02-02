رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: انفجار مفاجئ لخط مياه بمحور 26 يوليو .. فيديو

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر عن حدوث كسر في احدى مواسير المياه التي تمر بمحور 30 يونيو وأكد على ان هذا الكسر حدث بشكل مفاجئ .





أضاف شريف الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، المياه الناتجة من كسر الماسورة تجمعت امام هايبر وان في مدينة 6 أكتوبر وادت المياه إلى حدوث شلل مروري ونعمل الآن على شفط كميات المياه المتجمعة .





واوضح شريف الشربيني ، الطريق الان به 3 حارات يعملون من أصل 5 حارات ومن أجل تخفيف الضغوط قامت إدارة المرور بعمل تحويلة من ميدان جهينة على طريق الواحات لتخفيف التكدس . أصلأجلإدارةتحويلةعلى



