علامات رضا الله عن العبد.. تعرف عليها

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كيف ينال العبد رضا الله

علامات تدل على رضى الله عنك

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن المسلم إذا وفقه الله للعبادة والطاعة المتولدة من العبادة القديمة، فليعلم أن الله يحبه وراض عنه.

علامات رضا الله عن عباده

ثالثًا: التوفيق للطاعة، لقول بعض العارفين بالله: « إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيماأقامك».

ثالثًا: التوفيق للطاعة، لقول بعض العارفين بالله: « إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيماأقامك».

ثانيًا محبة الناس، مستدلا بـ حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.

كيف أعرف أن الله راض عني

كيف أعرف أن الله راضً عنى؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن علامات رضا الله عن عباده تنقسم الى قسمين علامات باطنة وأخرى ظاهرة، لافتا إلى أن الباطنة منها أن يجد العبد راحة نفسية بداخله وقلبه مطمئنا ومستقرا.





وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم " المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته" أي تجد المسلم يفعل الحسنة او الخير وتجد قلبه فرحا بها وليس نفسه لأن الشخص قد يدمن المعاصي ونفسه ترتاح لذلك .



