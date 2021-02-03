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رياضة

بصورة من الأسانسير.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:13 ص
صديقة النجم البرتغالي
صديقة النجم البرتغالي كريستيانو
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محمد بدران

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

ظهرت جورجينا رودريجيز، في الصورة بملابس كاجوال انيقة، وكاب وهي داخل الاسانسير، نالت إعجاب متابعيها، وعلقت "لا يهم كم تسير ببطء ما دمت لا تتوقف "

وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.

وفاز فريق يوفنتوس على نظيره إنتر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وافتتح لوتارو مارتينيز التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لليوفي في الدقيقة ٢٦.

وفي الدقيقة ٣٥ أحرز رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدفين لهدف.

حاول لاعبو إنتر بعد ذلك تعديل النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم لم يهددوا مرمى بوفون بشكل كبير، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي على أرض إنتر بهدفين مقابل هدف، في انتظار مباراة الإياب.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع من الآن على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم" وتأهل إنتر لهذا الدور بعد إقصائه ميلان في دور ربع النهائي.

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