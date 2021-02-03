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محافظات

«كن إيجابياً».. تدشين خط ساخن وواتساب للإبلاغ عن تلويث الترع بالإسماعيلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:46 ص
صدى البلد
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أعلنت محافظة الإسماعيلية  تفعيل مبادرة "حافظ على ترعتك" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم 01068800587.

كما أعلنت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية، تحت شعار "كن إيجابيا"، رقم منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وهو 16528، ورقمي منظومة الشكاوي لمجلس الوزراء للإبلاغ عن أماكن تراكمات القمامة بتطبيق الواتس اب وهو
 0155516528، 0155525444، للتسهيل علي المواطن بالابلاغ بإرسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.

وأوضح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن المبادرة تهدف لسرعة رصد ورفع المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذه الانتهاكات، من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد.

ووجه محافظ الإسماعيلية، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للترع والمصارف للحفاظ على الاستثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لإلقاء القمامة والمخلفات بالترع  والمصارف على الخط الساخن للواتس آب رقم 01068800587.
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