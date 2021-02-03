حنين حسام تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو لـ حنين حسام فتاة "التيك توك"، وذلك بعد إخلاء سبيلها، من الحبس بتهمة التحريض على الفسق.





وأوضحت حنين حسام التى ظهرت فى الفيديو دون حجاب، أن حساباتها تم إغلاقها بسبب الضغط عليها أثناء فترة حبسها الماضية، وأوضحت أنها ستستريح قليلا قبل البدء فى التواصل مع متابعيها مجددا، وشكرتهم على دعمها فى ظروفها الصعبة.





وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، أنهت امس الثلاثاء، إجراءات إخلاء سبيل حنين حسام "فتاة التيك توك" من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.





وكان قاضى التجديد بـ محكمة العباسية، قرر الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على القرار وهو الاستئناف الذى نظره قاضى التجديد الجزئى، والذى رفض استئناف النيابة وأيد قرار إخلاء السبيل.



