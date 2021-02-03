عاوز أعتذر لـ هيدي كرم علشان وشها ورم.. أحمد زاهر عن صفعه للفنانات في «لؤلؤ»: 2 منهم حقيقي والباقي تمثيل

أكد الفنان أحمد زاهر أنه سعيد بردود الافعال على دوره في مسلسل "لؤلؤ" الذي يجسد فيه شخصية طارق نصار، قائلاً: "سعيد جدًا جدًا بردود الأفعال وملاحظ حاجة غريبة، إن كل ما أمشي في حتة ، آلاقي الستات بتبصلي وتبتسملي " ، مضيفًا : " على الرغم من أن طارق شخصية بها عيوب لكن مفيش إنسان طيب طول الوقت ولا شرير طول الوقت ممكن أكون كويس مع حد ووحش مع حد تاني".

وتابع "أحمد زاهر" في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا : " شخصية طارق مش شريرة ولا خبيثة بس هو رجل عملي " بيزنس مان " تربي في عائلة إرستقراطية جدًا ".

وأكمل: في النهاية برضو من عيوب الشخصية إن " طارق " أناني وبيحب نفسه ويهمه إسمه قبل كل شيء وسمعته وشكله، لكن لما حب لؤلؤ تخلى عن كل شيء إيمانًا بالحب ".

وحول عنفه مع السيدات ومدى كونها حقيقية قال: "السيناريو عايز كده بس الضرب في المسلسل مرتين كان بجد وبقية المرات كان تكنيك مش حقيقي"، مشيرًا إلى أن الصفعة الحقيقية كانت لنجلاء بدر في الحلقة الاولى ،ثم هيدي كرم بعد ذلك حيث كانت حقيقية أيضًا .

ووجه إعتذارًا للفنانة هيدي كرم عن الصفعة، قائلًا: "عاوز أعتذر لها جدًا ، بس هي طلبت تكون الصفعة حقيقية ولما ضربتها الـ " اه " اللي طلعت منها في المشهد قطعتني من جوه ووشها ورم بعد الصفعة ، مضيفًا : " بعد كده الاستاذ محمد سامي قال بلاش ضرب بشكل حقيقي. "

وأكمل: " لو أنا مكانها هاخد القلم بشكل حقيقي لان الضرب الحقيقي بيطلع إحساس كبير عشان الوجع بيخلي "ريأكشن" الممثل صادق وحقيقي وانا بضرب في المشهد ببقى مضايق جدًا ".

وأكد أن المخرج محمد سامي شخص مهم في حياته جدًا، قائلًا " شخص مهم في حياتي جدًا وأكتر شخص وقف جمبي ومقتنع بإمكانياتي وبيحب يشتغل بيا ودايمًا يقول أي "كاركتر " أحط فيه زاهر بيلمع " .