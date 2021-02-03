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أخبار العالم

بينها السماح بالتجنيس ولم شمل أسر اللاجئين.. بايدن يلغي قرارات ترامب القاسية بشأن الهجرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:02 ص
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على 3 أوامر تنفيذية متعلقة بالهجرة، معتبرا أنها تلغي قرارات سابقة أساءت لسمعة الولايات المتحدة مثل فصل الأطفال عن عائلاتها.

يقضي الأمر الأول بإنشاء لجنة عمل برئاسة وزير الأمن الداخلي، تكون مهمتها لم شمل نحو 700 طفل مازالوا منفصلين عن عائلاتهم بسبب قرارات الإدارة الأمريكية السابقة للحد من الهجرة غير الشرعية، بحسب صحيفة "دايلي ميل".

وقال بايدن خلال التوقيع إنه لا يصنع قوانين جديدة، لكنه يقوم بإلغاء السياسات سيئة السمعة للإدارة السابقة، منتقدا تعاملها مع الملف.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فصلت مئات الأطفال عن عائلاتهم بسبب عدم حصولهم على وثائق، في محاولة لمنعهم من عبور الحدود المكسيكية، وبلغ عدد الأطفال المشردين على طول الحدود نحو 5500 طفل بين عامي 2017 و2018.

فيما يقضي الأمر الثاني بتكليف وزير الأمن الداخلي بمراجعة سياسات وقرارات الإدارة السابقة المتعلقة بالهجرة، والتي قلصت حق اللجوء وعرقلت الهجرة بشكل عام إلى الولايات المتحدة.

أما الأمر التنفيذي، فيسمح للمهاجرين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة للاندماج في المجتمع، من خلال تجنيس أكثر سحولة لنحو 9 ملايين مهاجر مؤهلين حاليا للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

ويتناقض ذلك مع نهج إدارة ترامب التي أصدرت تشريعات سمحت للمسؤولين برفض طلبات الحصول على الجنسية أو "البطاقة الخضراء - جرين كارد" للمهاجرين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية ويستخدمون المنافع العامة.

فيما يعتزم بايدن إجراء تغييرا جذريا في ذلك الملف، من خلال معالجة مسببات الهجرة وإصلاح نظام اللجوء في الولايات المتحدة، لكنه ملف يتطلب وقتا طويلا.

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