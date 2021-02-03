فريق منظمة الصحة العالمية يزور مختبر ووهان المثير للجدل

زار فريق منظمة الصحة العالمية معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ديسمبر 2019.





ودخلت بعثة الصحة العالمية معمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، والذي أشار مسؤولون أمريكيون إلى أنه ربما يكون مصدر فيروس كورونا، مشيرين إلى احتمالية تسرب الفيروس من داخل المختبر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأشارت تقارير أمريكية سابقة غير مدعومة بأدلة، إلى أن فيروس كورونا تسرب من مختبر تابع لمعهد ووهان، متهمة الحكومة الصينية بمحاولة التستر على الأمر.





ودعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نظريات المؤامرة حول "مختبر ووهان" مرجحا فكرة تسرب المرض من داخله.





ويأمل الفريق خلال تحقيقه الميداني في الاضطلاع على بيانات وسجلات المختبرات، فضلا عن إجراءات السلامة الخاصة بتخزين العمليات وتحليلها، حيث يحتفظ معهد ووهان للفيروسات بأرشيف كبير للتسلسلات الجينية للفيروسات التاجية بشكل عام التي رصدت منذ وباء "السارس" عام 2003.





ولا تزال هناك أسئلة حول ما تبحث عنه منظمة الصحة العالمية في هذا المكان، بعد أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، أجرى فريق منظمة الصحة العالمية زيارة إلى سوق ووهان وعدد من المستشفيات التي استقبلت أولى الإصابات بفيروس كورونا في بداية انتشاره بالمدينة.



