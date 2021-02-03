بعد ظهور نتائج مبشرة.. ماكرون يكشف إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسي

ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سؤال حول إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، بعد ظهور نتائج مبشرة حول اللقاح.





وقال ماكرون خلال حوار مع قناة "تي إف 1" الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه النظر في فكرة توزيع لقاح ""سبوتنيك V" الروسي، لكن ذلك لا يمكن قبل أن توجه روسيا طلبا لدخول السوق الأوروبي.





ورحب ماكرون بالنتائج العلمية الجديدة حول فعالية اللقاح الروسي، موضحا أن الوكالات الأوروبية ستقوم هي الأخرى بأبحاثها على "سبوتنيك V"، ومن ثم الموافقة عليه أو رفضه.





وأكد ماكرون أن هذا القرار ليس سياسيا، بل قرار علمي بحت، وسيخضع للمناقشة عقب انتهاء تقييم العلماء الأوروبيين.



