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فن

يوسف الشريف يبدأ تصوير مسلسله الرمضانى "كوفيد 25"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:46 ص
الفنان يوسف الشريف
الفنان يوسف الشريف وزوحته
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مريم عزت
أعلن الفنان يوسف الشريف، عن بدء تصوير مسلسله " كوفيد 25 " الذى يكون داخل السباق الرمضانى لعام 2020. 

وذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حيث نشر صورا من كواليس التصوير بصحبة زوجته وكتب قائلا "من أول يوم تصوير ... دعواتكم". 

وكانت قد أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "كوفيد ٢٥"، لافتة إلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها وتتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.



المسلسل كوفيد 25 ،  من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.


جدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل"، بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس" وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".


وحصلت المؤلفة والسيناريست ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء على جائزة دير جيست ٢٠٢٠ عن تصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية بتصويت الجمهور.
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